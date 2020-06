CALCIOMERCATO - Osimhen: "Non è vero che ho un accordo con il Napoli"

"Stanno circolando un sacco di false notizie su di me. Non è vero che ho un accordo con il Napoli". Così Victor Osimhen, in una chat con Omasport, ha smentito alcune voci sul suo futuro.

"Sono sorpreso dai giornalisti, che affermano di essere dei professionisti. Lo trovo incredibile. Prego di ignorare qualsiasi notizia falsa. Quando sarà il momento di un mio trasferimento, sarò direttamente io a parlarne", ha aggiunto l'attaccante del Lille, accostato con insistenza al Napoli nelle ultime settimane.