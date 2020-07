DALLA FRANCIA - Osimhen ha detto sì al Napoli

Victor Osimhen ha detto sì al Napoli. E' quanto rivela dalla Francia il noto giornale calcistico locale "Le10Sport".

Dopo il doppio incontro con Gattuso prima e con De Laurentiis, poi, l'attaccante nigeriano avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in azzurro. Secondo il giornale transalpino, gli agenti del giocatore avrebbero comunicato nella notte la loro decisione alla dirigenza del Lille di aver raggiunto un accordo con il Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Resta ora da raggiungere la piena intesa tra i due club per il trasferimento del 21enne in azzurro. Secondo "Le10Sport", il Napoli è pronto a spendere fino a 80 milioni di euro circa per portarsi a casa il nuovo bomber da consegnare a Gattuso.