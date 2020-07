CALCIOMERCATO NAPOLI - Osimhen, incontro a Capri con De Laurentiis

E' stata un'altra giornata importante, quella di oggi, nella trattativa per portare Victor Osimhen al Napoli. L'attaccante del Lille, dopo aver cenato con Gattuso nella serata di martedì, ha incontrato questo pomeriggio a Capri il presidente Aurelio De Laurentiis.

Del vertice sull'isola azzurra ne ha parlato il cognato di Osimhen, Osita Okolo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Victor è di ritorno a Napoli da Capri, dopo il meeting con De Laurentiis. Solo nelle prossime ore saprò dire quali sono i contenuti dell'incontro con il presidente. Victor adesso si prenderà del tempo, per poi decidere il suo futuro. Ieri era a cena con Gattuso e con il suo entourage. Napoli per lui è un'ottima destinazione per lui, è pronto per la serie A, è pronto per una grande squadra come il Napoli. Aspettiamo per capire cosa succederà, prenderà la decisione insieme alla sua compagna che tra l'altro parla molto bene anche l'italiano. La fidanzata potrà insegnargli subito la lingua. Personalmente sono ottimista sugli sviluppi della trattativa, ma la decisione finale spetterà solo a Victor".