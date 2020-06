CALCIOMERCATO - Osimhen a Napoli con gli agenti: accelerata per l'attaccante

Il Napoli accelera per Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano protagonista di una grande stagione in Ligue 1 con la maglia del Lille. Il giocatore - come riferisce Radio Kiss Kiss Napoli - è atterrato in città intorno alle 13.30 insieme alla moglie e a due membri del suo entourage.

"Ulteriore spiegazione del blitz di oggi: c’è il via libera del Lille, i francesi vogliono che prima Osimhen perfezioni gli accordi con il Napoli, poi si penserà al resto. Magari con il ricavato della cessione di Milik, ma questi sono dettagli", scrive il noto giornalista Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale.

A questo punto il futuro dell'attaccante polacco sembra essere sempre più lontano da Napoli.