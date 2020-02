Orrico: "Napoli di Sarri perfetto, De Laurentiis e Ancelotti lo hanno distrutto"

L'ex allenatore Corrado Orrico – fu una sorta di Maurizio Sarri ante litteram, con una stagione anche all'Inter – ha commentato il deludente campionato del Napoli con delle dichiarazioni rilasciate a Tuttomercatoweb.

Il punto di partenza è la Juventus di Sarri, fin qui mai bella o brillante: "Sarri si trova a gestire tanti, troppi fuoriclasse – sono state le parole del tecnico – e la sua maniera scolastica di preparare le squadre è mal digerita dai campioni. In partita i campioni fanno come gli pare rispetto agli schemi provati in allenamento".

E quindi si arriva agli azzurri: "Non si vedono (a Torino, ndR) gli schemi dei tempi del Napoli. Quel Napoli era una squadra perfetta che De Laurentiis e Ancelotti hanno distrutto". "Ancelotti ha avallato il disagio gestionale di De Laurentiis – è la dura conclusione di Orrico – Quel che è successo mina lo spogliatoio e se ha assistito impotente significa che è corresponsabile".