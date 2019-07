CALCIOMERCATO NAPOLI - Dal Belgio: "Offerta di 16 milioni per Onyekuru"

Spunta un nuovo nome per l'attacco del Napoli. Si tratta di Henry Onyekuru, esterno offensivo nigeriano di proprietà dell'Everton, nell'ultima stagione in prestito al Galatasaray.

Per il 22enne ex Anderlecht - secondo quanto riferisce dal Belgio il noto quotidiano Le Soir - il Napoli avrebbe presentato un'offerta di 16 milioni di euro al club inglese per il giocatore.

Una percentuale di questo trasferimento, inoltre, toccherebbe al club belga dell'Eupen, squadra in cui Onyekuru è cresciuto.

Nella stagione appena conclusa in Turchia, il 22enne ha messo a segno ben 16 gol tra campionato e coppe con i giallorossi di Istanbul.