MUNDO DEPORTIVO - Il Napoli offre 30 milioni per Denis Suarez: no del giocatore

Il Napoli è tornato alla carica nelle ultime ore per Denis Suarez. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta di circa 30 milioni di euro al Barcellona, oltre ad una proposta molto vantaggiosa per il calciatore. A scriverlo in Spagna è Mundo Deportivo.

Il forte esterno d'attacco, però, pare intenzionato a restare in blaugrana. Al club partenopeo restano poche ore ancora per convincere il giocatore, che spera di convincere il tecnico Valverde a dargli più spazio, soprattutto in caso di mancato arrivo di Coutinho.