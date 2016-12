CALCIOMERCATO - "Napoli, offerti al Milan 30 milioni per due calciatori"

30 milioni di euro per De Sciglio e Bonaventura. Sarebbe questa l'offerta presentata dal Napoli al Milan per strappare a gennaio i due gioielli rossoneri.

A rivelare l'indiscrezione è IlSussidiario.net. De Laurentiis, secondo il quotidiano milanese, avrebbe recapitato la proposta ad Adriano Galliani, in occasione degli auguri natalizi.

L'ad rossonero, però, avrebbe ribadito un secco no per il centrocampista, che è in fase di trattativa per il rinnovo di contratto, mentre per il terzino il discorso è differente.