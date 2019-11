Alvino: "Per meno di 800 milioni Adl non si siede neanche a prendere un caffè"

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore provenienti dall'Inghilterra, su un presunto interesse della famiglia Al Thani per il Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato delle voci sul futuro societario azzurro.

"Vi posso assicurare, per quanto ne so, che per meno di 800 milioni di euro, Aurelio De Laurentiis non si siede neanche a prendere un caffè. Se qualcuno dovesse bussare alla sua porta, con 800 milioni di euro, allora forse De Laurentiis lo inviterebbe ad entrare ed eventualmente gli offirebbe un caffè", ha detto Alvino nel corso della trasmissione "ADL - Alvino dalla Luna", in onda su Tv Luna.