Ochoa al Napoli: tutto fermo fino ai preliminari

Continua a rimanere aperta la questione portiere per il Napoli. A maggior ragione dopo l'amichevole con il Liverpool in cui Karnezis non ha dato certezze. Così resta aperta l'opzione Ochoa anche se fino a domani dovrebbe rimanere tutto bloccato. Lo Standard vuole trattenere il portiere almeno per la partita contro l'Ajax, valevole come preliminare di accesso alla Champions League.

Una situazione che mette in difficoltà gli azzurri che continuano nel loro pressing ma che dovrebbe ripartire da mercoledì mattina. Resta inoltre da sciogliere il nodo prestito che lo Standard non accetta come formula, il tutto a pochi giorni dall'inizio del nostro campionato.