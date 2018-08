Terzo portiere, Giuntoli vuole stringere per Ochoa: lo Standard Liegi chiede 3,5 milioni

Continua a lavorare Cristiano Giuntoli. Le priorità sono due: l'ingaggio di un terzino destro (che possa, eventualmente, adattarsi anche a sinistra) e l'arrivo di un terzo portiere (che abbia però le qualità per fare eventualmente anche il titolare). Il direttore sportivo del Napoli, d'accordo con Carlo Ancelotti, avrebbe individuato in Guillermo Ochoa un ottimo elemento per la porta. Ancelotti, che ha commentato il mondiale russo per una tv messicana, conosce bene Ochoa e avrebbe dato l'assenso - come riporta la Gazzetta dello Sport.



Trattativa resa ostica dallo Standard Liegi, proprietaria del cartellino. Il club belga chiede 3,5 milioni per lasciar partire Ochoa. Il calciatore è convinto e vuole vestire la maglia azzurra. Giuntoli sarebbe in continuo contatto con lo Standard per verificare i margini di trattativa.