Napoli, si ferma ancora Ghoulam: l'algerino diventa un mistero

La sorte non dà pace a Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino del Napoli si è fermato nuovamente nell'ultima seduta di allenamento, a Castel Volturno. Lo rende noto il club stesso, che attraverso i canali ufficiali informa: "Sono rientrati tutti i nazionali. Allenamento differenziato per Ghoulam. Mario Rui ha svolto parte della seduta in gruppo e parte lavoro personalizzato".

A inizio mese lo stesso terzino, parlando a Le Buteur, disse: "Sto bene, ho lavorato per rinforzare i muscoli dopo una lunga assenza. Ora voglio trovare continuità". Ghoulam, però, non venne poi convocato per la gara casalinga contro il Genoa, e ora rischia - la sua assenza appare assai probabile - di saltare anche la trasferta a Milano contro il Milan. E intanto Ancelotti è in emergenza: sulla sinistra c'è il solo Mario Rui e il Napoli è atteso da un tour de force.