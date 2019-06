Napoli, online le magliette della prossima stagione: tifosi divisi

Sono apparse in rete le prime immagini di quelle che pare possano essere le magliette del Napoli per la prossima stagione 2019-20.

L'ultimo anno di Kappa come sponsor tecnico - pare l'accordo non venga rinnovato, ma anche da questo punto di vista non ci sono certezze - porta con sé casacche caratterizzate da inserti sulle spalle, di colore bianco sulla prima maglietta e con sovrapposto un logo Kappa di colore nero.

L'azzurro, all'apparenza più scuro di quello degli ultimi anni, ha sullo sfondo un effetto "pixelled". La seconda maglia sarà verde, con la terza bianca con inserti azzurri. La rossa - probabilmente quella più criticata dai tifosi - sembrerebbe invece destinata ai portieri.

Le immagini riportano ancora lo sponsor Garofalo, che invece nella prossima stagione sarà sostituito da MSC.