Kombat 2020 del Napoli, i dettagli: nei numeri posteriori un richiamo alla storia

Kappa ha ufficializzato la nuova divisa di gara del Napoli per la stagione 2019/2020 attraverso un video pubblicato sugli account social del Napoli. La nuova maglia ha un effetto 'pixel' che sostituisce il ghepardo della scorsa stagione, sul consueto tessuto elasticizzato tanto caro ai napoletani. Non sono mancate le polemiche: molti i tifosi che non hanno gradito le scelte stilistiche della Kappa.

Nel dettaglio vediamo ora la descrizione della. La tecnologia è Hydro-Way Protection, la vestibilità Skin-Fit. Manica corta con inserti, colletto con patta frontale e bottone, inserti sulle spalle e grafica stampata su pannello frontale. Logo tecnico su petto e maniche, lettering Napoli posteriore realizzati in transfer applicati a caldo, logo in 3D sul petto applicato a caldo e sponsor realizzati con transfer traspiranti.