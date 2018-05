Scudetti della Juventus: esposto alla procura federale

È stato presentato un esposto alla procura federale ed alla Figc da parte dell'associazione “Noi consumatori”, tramite gli avvocati Angelo e Sergio Pisani. Oggetto, il numero di scudetti vinti dalla Juventus e la continua violazione dei bianconeri nel pubblicizzare un numero maggiore considerando anche quelli revocati per Calciopoli. Anche nel corso degli ultimi festeggiamenti per l'ultimo scudetto vinto, infatti, è stato pubblicizzato il numero 36 come totale dei titoli vinti. La realtà da questi scudetti vanno esclusi quelli del 2005 e del 2006, revocati dalla giustizia sportiva. In barba alle sentenze, sul sito della squadra così come all'esterno dello stadio ed in altre occasioni pubbliche, viene sempre promosso il numero comprensivo degli scudetti revocati.

Secondo i legali la società si sta rendendo colpevole di una serie di violazioni. Dalla comunicazione e pubblicità ingannevole fino alla violazione della clausola compromissoria prevista dallo Statuto federale. Proprio l'articolo 30 dello statuto prevede multa e penalizzazione di tre punti per la società che viola la clausola. Gli avvocati hanno chiesto un intervento immediato delle autorità per tutelare il rispetto della legge riservandosi, in caso di mancata risposta, di adire le vie legali dinanzi alla giustizia ordinaria.