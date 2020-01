La piccola Noemi in campo per Lazio-Napoli

C'era anche la piccola Noemi, la bimba ferita lo scorso maggio in piazza Nazionale nel corso di un agguato di camorra, ieri all'Olimpico di Roma per Lazio-Napoli. È stato Ciro Immobile ad entrare in campo tenendola per mano, e poi Lorenzo Insigne le ha donato la maglietta del Napoli.

"L'immagine più bella della partita Lazio-Napoli è di sicuro quella della piccola Noemi, che entra in campo sorridente con Immobile e riceve la maglia da Insigne – ha commentato in un post su Facebook il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora – I miei complimenti alle squadre per questa iniziativa. Sono queste le scene che vogliamo vedere nel calcio e nello sport in generale".

È stato Claudio Lotito, presidente della Lazio, a volere fortemente ci fosse la bimba. Un'iniziariva che segue quella del 7 dicembre scorso quando, per Lazio-Juventus, i capitolini ospitarono il piccolo Christy inaugurando il progetto "I bambini non si toccano".