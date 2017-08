Nizza-Napoli, l'appello del club azzurro ai suoi tifosi: "Fate attenzione"

In occasione del match Nizza-Napoli, la SSC Napoli invita i suoi tifosi che seguiranno la gara al Grand Stade de Nice ad osservare un comportamento corretto in linea con le norme del fair play sportivo e a non indossare sciarpe e simboli della squadra azzurra.

La violazione delle norme imposte dalle autorità francesi, infatti, potrebbe comportare sanzioni fino all’arresto immediato, ricorda il club partenopeo sul proprio sito ufficiale.

La società azzurra rivolge, pertanto, un appello ai suoi sostenitori che seguiranno la trasferta in Francia affinchè rispettino le norme vigenti in materia di sicurezza, "contribuendo ad una serata di sport nel pieno rispetto del clima sereno e della pacifica passione sportiva".