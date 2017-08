Nizza-Napoli 0-2: gli azzurri volano ai gironi di Champions dopo un nuovo show

Nessuna distrazione o piede sul freno. Dopo il 2-0 dell'andata, il Napoli liquida il Nizza con il medesimo risultato anche nella gara di ritorno, battendo a domicilio il club francese e accedendo ai gironi di Champions League, per il secondo anno consecutivo. Gli uomini di Sarri regalano ancora una volta spettacolo, sciorinando un calcio fantastico e creando occasioni da rete a iosa.

CALLEJON SBLOCCA, INSIGNE CHIUDE - Dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo, senza però trovare la via del gol nonostante le tante palle gol, è il solito Callejon a sbloccare la partita ad inizio ripresa, raccogliendo al meglio sotto misura un assist al bacio di capitan Hamsik dalla sinistra. Nel finale, invece, completa l'opera Lorenzo Insigne, che dopo qualche imprecisione di troppo sotto porta, suggella al meglio un'altra grande prestazione con uno splendido gol di precisione.

10 - José Callejón ha segnato il suo gol numero 10 nelle coppe europee con la maglia del Napoli. Prezioso. #NizzaNapoli pic.twitter.com/6okdoRqUAa — OptaPaolo (@OptaPaolo) 22 agosto 2017

LA DEDICA AL POPOLO ISCHITANO - "Vogliamo dedicare questa vittoria alla popolazione di Ischia, che sta purtroppo vivendo un momento difficilissimo". Questa la dedica del tecnico azzurro Maurizio Sarri in conferenza stampa a fine partita.

GIRONI CHAMPIONS: AZZURRI IN TERZA FASCIA - Il passaggio del turno del Siviglia 'inguaia' il Napoli. Hamsik e compagni, infatti, saranno inseriti in terza fascia nell'urna del sorteggio che si terrà giovedì prossimo.