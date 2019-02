Tifosi dello Zurigo armati: sequestrati manganello e mazze da baseball (GALLERY)

Mille uomini delle forze dell'ordine hanno accolto i tifosi dello Zurigo a Napoli per la partita di ritorno dei 16esimi di Europa League. Dopo gli scontri della scorsa settimana in Svizzera, le forze dell'ordine hanno controllato i tifosi ospiti arrivati in città su 18 pullman. Perquisendo i mezzi la polizia ha trovato alcune armi improprie che sarebbero potute essere utilizzate in caso di scontri con i tifosi partenopei.

Le armi trovate

Un manganello retrattile, due mazze da baseball, un petardo e un fumogeno sono stati sequestrati dagli agenti nel corso di una perquisizione nella stazione di servizio di San Nicola, i provincia di Caserta. La polizia ha poi scortato i pullman allo stadio in modo da evitare scontri. Altri tifosi sono arrivati in treno, aereo e auto. Al momento non sono stati registrati episodi di violenza. Lo scorso 14 febbraio, invece, nei pressi dello stadio di Zurigo ci furono numerosi tafferugli che costrinsero le forze dell'ordine a intervenire.

