Napoli in campo contro lo Zurigo: gli 11 scelti da Ancelotti

L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti ha deciso gli undici che scenderanno in campo contro lo Zurigo per la gara di ritorno dei 16esimi di Europa League. Novità di formazione per il tecnico emiliano che parte con i due piccoli in attacco e Chiriches in difesa. Il centrale torna dopo il grave infortunio accanto a Koulibaly. Ecco l'11 titolare che scenderà in campo al San Paolo tra pochi minuti:

Meret, Goulham, Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Verdi Ounas, Zielinsky, Diawara, Insigne, Mertens