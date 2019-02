Napoli-Zurigo, dove vedere la partita

Si giocherà giovedì 21 febbraio, alle ore 18,55, il match di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Zurigo.

Il match non sarà visibile in chiaro, ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go per tutti gli abbonati all'emittente satellitare.

Sempre in streaming sarà possibile assistere in diretta al match degli azzurri, e non solo, acquistando un 'pass sport' Now Tv, visibile su pc, tablet, smartphone e smart tv. Questi i costi: pass giornaliero (valido per 24 ore) 6,99 euro, pass settimanale (valido per 7 giorni) 14,99 euro, pass mensile (valido per 1 mese) 29,99 euro.

