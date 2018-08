Napoli-Wolfsburg, come vedere la partita

Sabato 11 agosto il Napoli scenderà in campo in Germania alle ore 19,30 per l'ultima amichevole precampionato contro il Wolfsburg.

Il match sarà visibile in pay per view, al costo di 10 euro, su Sky Primafila e Mediaset Premium.

C'è, però, anche una grande novità per tutti i tifosi azzurri: Wolfsburg-Napoli sarà visibile anche su TimVision con la telecronaca di Carlo Alvino. La diretta delle partite oltre che su smartphone e tablet in mobilità senza consumare Giga (per i clienti TIM), sarà anche sulla TV di casa e smart TV compatibili. Ciascun evento verrà proposto a 3,99 euro da smarthphone e tablet, e a 9,99 euro da TV con il decoder TIM BOX o da smart TV. L’acquisto delle gare è disponibile per tutti i clienti registrati su App TIMVISION o sul sito timvision.it. I clienti TIM potranno scegliere diverse modalità di pagamento: con il credito residuo (per i clienti mobili) o direttamente in bolletta (per i clienti fissi). In alternativa è consentito a tutti l’acquisto tramite carta di credito.

Il match sarà trasmesso anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Italia.