Napoli-Verona, le probabili formazioni: chance per Milik dal primo minuto

Ritorna il campionato dopo il turno di stop per la sosta dedicata alle Nazionali. Il Napoli sarà di scena allo Stadio San Paolo contro il Verona sabato 19 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 18,00.

Il match contro gli uomini di Juric potrebbe rappresentare una grande occasione di riscatto per Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è reduce dal gol siglato in nazionale contro la Macedonia, mentre è rimasto sin qui a secco in azzurro dall'inizio della stagione. Ancelotti dovrebbe concedergli una chance dal primo minuto contro i veneti, in coppia con Mertens. Rientra Koulibaly dopo il doppio turno di squalifica.

Nel Verona ballottaggio sulla trequarti tra Verre e Pessina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Stepinski. All. Juric.