Milik si sblocca con una doppietta, Napoli-Verona finisce 2-0

Tre punti fondamentali per riavvicinarsi al vertice. Il Napoli batte il Verona 2-0 e ritorna a ridosso dell'Atalanta che è terza, fermata 3-3 dalla Lazio a Roma. Una vittoria che riporta anche al gol Arek Milik, da troppo tempo a secco con la maglia azzurra, autore oggi di una doppietta.

Gli azzurri vanno in campo con una sorta di 4-2-3-1 in fase di possesso, con Insigne sulla trequarti alle spalle di Milik, e sui lati a sinistra Younes e a destra Callejon. Il Verona all'inizio si fa anche pericoloso e impenserisce Meret, ma la squadra di Ancelotti al 37mo passa: Callejon serve Fabian che da sinistra fa partire l'assist per Milik, bravo a superare Silvestri.

Gli azzurri vanno vicini al gol prima della fine del primo tempo con Younes e Fabian, ma è al 23mo della ripresa che riescono a raddoppiare: punizione di Insigne, colpo di testa di Milik che anticipa Rrahmani ed è 2-0.

Inutili i sussulti scaligeri. È anzi Mertens – entrato a 15 minuti dalla fine – a sfiorare il gol (avrebbe raggiunto Maradona tra i top scorer del Napoli di tutti i tempi) colpendo la traversa. Finisce 2-0, un buon modo per approcciarsi alla delicata partita di Champions del prossimo mercoledì contro gli austriaci del Salisburgo.

Le dichiarazioni di Milik

“Abbiamo sofferto molto, il Verona è una bella squadra, fisica. Sono felice della doppietta”, ha dichiarato Arek Milik al termine del match ai microfoni di Sky Sport.

“Dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta – ha proseguito il polacco – Ho avuto problemi fisici all'inizio della stagione, spero di avere più continuità, voglio giocare e di fare gol. Il rinnovo? Ora sto bene qui, felice, non posso ancora dire nulla".