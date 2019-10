Napoli-Verona, i convocati: Ancelotti tiene fuori Lozano

Niente Verona per Hirving Lozano. Il calciatore messicano è stato infatti tenuto a riposo da Carlo Ancelotti dopo le fatiche con la nazionale del suo paese, e quindi non convocato per il match che oggi vedrà alle 18 il Napoli affrontare, al San Paolo, il Verona di Juric.

Questa la lista dei 22 convocati da parte del tecnico azzurro: in porta Karnezis, Meret, Ospina; in difesa Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Tonelli; a centrocampo Allan, Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski; in attacco Insigne, Llorente, Mertens, Milik, Younes.