"Uomo di valore, portaci lontano": splendido striscione per capitan Hamsik

Meraviglioso lo striscione esposto prima del calcio d'inizio tra Napoli e Verona e dedicato al capitano Marek Hamsik. "Donare la carriera a un unico colore, vivere la vita da uomo di valore, portaci lontano immenso capitano!", questo il contenuto dello striscione esposto in Curva B. Lo slovacco è poi uscito dal campo al 75esimo, rivolgendo ai tifosi un saluto e ricevendo in cambio l'ennesima standing ovation della sua romantica carriera in azzurro.