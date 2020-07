Verso Napoli-Udinese, il Giudice Sportivo ferma Di Lorenzo e Okaka

Napoli e Udinese dovranno fare i conti con due assenze importanti in vista del match di campionato in programma domenica sera alle ore 19,30 allo Stadio San Paolo.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha fermato per un turno di squalifica l'azzurro Giovanni Di Lorenzo ed il bianconero Stefano Okaka.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In casa partenopea, intanto, nell'allenamento di oggi ancora palestra per Llorente e lavoro personalizzato sul campo per Younes, entrambi assenti nella trasferta di Bologna.