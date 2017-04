Napoli-Udinese 3-0: gli azzurri lanciano l'assalto alla Roma

E' sicuramente una buona Pasqua quella del Napoli. Gli azzurri, infatti, battono in scioltezza 3-0 l'Udinese al San Paolo e accorciano le distanze dalla Roma, fermata sul pari casalingo nel pomeriggio dall'ostica Atalanta di Gasperini.

Dopo un primo tempo bloccato, gli azzurri passano in apertura di ripresa, grazie al gol del solito Mertens, imbeccato alla perfezione da Jorginho. Il raddoppio, dopo il pareggio sfiorato da Zapata, arriva per mano di un altro degli ex di turno del match, Allan, che ruba palla al limite e trafigge il greco Karnezis.

A chiudere definitivamente i giochi è Callejon, che sigla il suo decimo gol in campionato. Nel finale spazio anche a Milik, che però non trova la rete.

NELLE CURVE STRISCIONI PER TOTO' E PER DORTMUND - Dopo i calciatori azzurri, anche le curve del San Paolo hanno voluto ricordare il grande Totò a 50 anni dalla scomparsa, con due striscioni comparsi sulle gradinate nel corso del match. La Curva A, inoltre, ha esposto anche uno striscione di vicinanza alla città di Dortmund, colpita nei giorni scorsi da un vile attentato al bus della squadra del Borussia.