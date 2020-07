Napoli-Udinese 2-1: decide un eurogol di Politano in pieno recupero

Dopo due pareggi consecutivi con Milan e Bologna, il Napoli torna alla vittoria battendo al San Paolo per 2-1 l'Udinese. A decidere il match uno splendido gol di Matteo Politano in pieno recupero.

Gattuso rivoluziona l'undici iniziale rispetto alla sfida infrasettimanale del Dall'Ara. Tornano in campo dal primo minuto i 'titolarissimi'. A centrocampo Lobotka in cabina di regia, mentre Hysaj sostituisce lo squalificato Di Lorenzo.

Questa la formazione scelta dal tecnico del Napoli: Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Il match inizia a ritmi blandi. L'Udinese aspetta i padroni di casa, che faticano a trovare il ritmo giusto e varchi utili. Al 22' sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con De Paul, che approfitta di uno svarione della difesa partenopea per battere Ospina.

Alla mezz'ora si fa male Mertens, dopo aver subito un colpo alla schiena in seguito ad un duro intervento di Becao. Al suo posto entra Milik, che al primo pallone toccato trasforma in gol un assist di Fabian Ruiz.

Nella ripresa il Napoli prova a trovare la rete del sorpasso, ma al 60' è la traversa a dire di no a Zielinski. L'Udinese, però, ci prova ed Ospina deve superarsi per negare la gioia del gol a Lasagna. All'83' nuova occasione per De Paul, che supera Ospina in uscita, ma trova Koulibaly sulla linea che respinge il pallone sulla traversa.

Quando ormai tutto faceva pensare ad un pareggio finale, in pieno recupero Matteo Politano regala il successo agli azzurri con uno splendido tiro che colpisce il palo prima di insaccarsi alle spalle di Musso.