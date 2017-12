Coppa Italia, il Napoli va ai quarti. Battuta l'Udinese 1-0, decide Insigne

Per passare il turno al Napoli basta inserire i propri titolari, nel secondo tempo. La risolvono Mertens e Insigne. Ai quarti di finale gli azzurri affronteranno Atalanta o Sassuolo (che mercoledì alle 15:00 si sfideranno). Per fronteggiare l'Udinese negli ottavi di Coppa Italia Sarri fa ricorso a un ampio turnover. In campo vanno Sepe, Ounas, Giaccherini, Maggio, Rog e l'attesissimo Maksimovic. Nel primo tempo il Napoli è concentrato e deciso a passare il turno. Gli automatismi, però, non sono i soliti, come è normale che sia con sei cambi di formazione e Hysaj spostato a sinistra. Gli azzurri creano comunque due buone occasioni nella parte centrale della prima frazione: al 24esimo Rog ruba un pallone prezioso in mediana e serve Callejon in profondità: lo spagnolo da ottima posizione centra il portiere friulano Scuffet. Al 31esimo bella azione combinata sull'asse Giaccherini-Callejon. La palla arriva a Ounas: il sinistro dell'algerino sfiora il palo.



Al 56esimo escono Callejon e Giaccherini - deludente la prestazione di quest'ultimo. Sarri vuole evitare i supplementari e inserisce Mertens e Insigne. Dopo pochi secondi è proprio Insigne a essere lanciato in porta da un passaggio in verticale, ma la conclusione del 24 azzurro termina fuori. Il Napoli aumenta la pressione e l'Udinese arretra. Al 71esimo la svolta: micidiale contropiede, Mertens serve Insigne che di sinistro incrocia sul secondo palo e batte Scuffet. Un gol molto simile a quello segnato da Zielinski tre giorni fa a Torino. Al 77esimo i due fuoriclasse duettano ancora, a parti invertite: Mertens però sbaglia, solo davanti al portiere bianconero. La partita non riserva altri colpi di scena, gli azzurri possono pensare serenamente alla sfida di campionato in programma sabato al San Paolo contro la Sampdoria.