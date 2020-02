“Nelle tragedie non c'è rivalità. Uniti contro il Coronavirus”: lo striscione in Curva B

Uno striscione dedicato alle persone vittime del Coronavirus è apparso in Curva B durante Napoli-Torino. “Nelle tragedie non c’è rivalità, uniti contro il Coronavirus” è la frase scelta dagli ultras del Napoli per dimostrare la loro vicinanza alle popolazioni delle regioni maggiormente colpite dal virus che ha fatto registrare già numerosi decessi. Lo striscione ha fatto immediatamente il giro del web godendo dell'approvazione di numerosi tifosi illustri tra cui Gianni Simioli che ha subito evidenziato il gesto.

Il post di Simioli

Io se penso a #napoli ai #napoletani alla mia #campania penso a uno striscione così in #curvab stasera: “nelle tragedie non c’è rivalità, uniti contro il #coronavirus “. Vi amo.