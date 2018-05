Napoli-Torino 2-2, gli azzurri steccano tra gli applausi per Sarri

Dopo una settimana di polemiche seguite all'uscita dalla lotta scudetto e dopo le accuse presidenziali non digerite da Sarri, si torna in campo. Al San Paolo va in scena la penultima casalinga del Napoli. Prima dell'ingresso in campo si segnalano: striscione contro i torti arbitrali, minacce al telecronista Carlo Alvino, cori contro il presidente e pro-Sarri. Il tecnico, dal canto suo, fa riposare Hamsik e sceglie Zielinski. Il Napoli fa una gara attendista nella prima frazione, spingendo a ritmo alternato. Al 25esimo Mertens, che compie oggi 31 anni, segna il suo 90esimo gol con la maglia del Napoli. Il belga approfitta di una grave disattenzione di Burdisso, rubandogli il pallone e insaccandolo in rete per il vantaggio azzurro.

Il ritmo resta blando nella ripresa. Fatalmente il Napoli si rilassa, forse mentalmente scarico per la lunga stagione e le troppe polemiche delle ultime settimane. Così il Torino trova qualche spazio e, alla prima occasione, pareggia. Baselli entra in area da sinistra e lascia partire un tiro che, deviato da Chiriches, non lascia scampo a Reina. 1-1 al 56esimo. Milik subentra a Mertens a mezz'ora dalla fine, entra anche Hamsik al posto di Zielinski. Un bellissimo tiro di Milik termina sul palo, quando mancano venti minuti alla fine della gara. Un minuto dopo ci pensa il capitano a sbloccarla, con un gol dei suoi, un gol tanto speciale quanto straordinario. Il centesimo gol in serie A di Hamsik: lo slovacco calcia il pallone di controbalzo, col piede destro, da venti metri circa. Una saetta imprendibile per Sirigu. 2-1, il Napoli torna in vantaggio grazie al suo uomo simbolo, sempre più nella storia di questa società. A tredici dalla fine Milik spreca a due passi dalla porta il possibile 3-1. Ma il Napoli sembra non avere pace in questi giorni: dormita di Mario Rui sul cross di Ljajic, sbuca De Silvestri che di testa pareggia: 2-2 all'80esimo. Sarri, disperato, inserisce il redivivo Ounas, ma non c'è più tempo. Non è ancora tempo di saluti per il pubblico del San Paolo, ci sarà ancora una gara casalinga contro il Crotone. Ma al San Paolo scrosciano, nonostante il risultato, gli applausi per Sarri e i suoi. Questa squadra ha dato tutto.