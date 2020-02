Il Napoli domina il Torino e vince 2-1 al San Paolo

Il Napoli di Gattuso torna sui suoi livelli e batte il Torino in casa per 2 a 1. Risultato bugiardo visto che gli azzurri hanno dominato tutta la gara tenendo il possesso palla e creando una serie di palle gol. Gli azzurri passano subito in vantaggio grazie a Manolas che segna il suo terzo gol stagionale, tutti segnati di testa. Gli uomini di Gattuso continuano ad attaccare e mettono il Torino alle corde. Il secondo tempo inizia così come è finito il primo, con il Napoli all'attacco. Di Lorenzo prende le misure sbagliando un gol dopo una bella azione ma si riscatta su cross di Mertens e segnando il gol del raddoppio. La gara degli azzurri si complica nei minuti finali dopo una disattenzione di cui approfitta Edera che segna di testa su cross di Ansaldi. La gara si conclude comunque con la vittoria del Napoli e con i festeggiamenti sotto la curva come nei tempi d'oro che pian piano sembrano essere tornati.

Le parole di Gattuso

Mister Gattuso ha risposto ai microfoni di Dazn. Prima di tutto sul rinnovo di Mertens su cui ha rimandato alla società e poi ha aggiunto: “Io spero di avere Mertens sempre in forma. Ma tutta la squadra sta bene. In questo momento stiamo dando continuità di risultati e la squadra sta migliorando e dobbiamo continuare su questa strada. La squadra mi è piaciuta molto, non siamo partiti bene ma poi abbiamo dominato e mi dà fastidio il gol preso alla fine. E' una squadra viva e bella da vedere. Complimenti ai difensori perché si sono mossi bene. Avevo paura per questa partita ma siamo stati molto bravi. Dobbiamo stare sul pezzo e dare peso alle palle che giochiamo. Più cattivi negli ultimi 20-25 metri, dobbiamo andarci col veleno. Quando io parlavo di 40 punti ci credevo perché abbiamo passato davvero un brutto momento. Dobbiamo rispettarci l'uno con l'altro e a fine anno vedremo quali saranno le nostre strade”.