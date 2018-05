Napoli-Torino, Sarri risponde a De Laurentiis: "Ho la coscienza a posto"

Dopo le chiarissime parole di Marek Hamsik, l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni delle pay-tv. "Abbiamo fatto una partita stupenda, grande qualità di palleggio. C'era il rischio di fare una partita senza determinazione e invece no, sono molto contento. Non abbiamo concesso quasi nulla, partita tra le migliori degli ultimi due mesi. Il presidente è la persona che mi ha fatto allenare il Napoli, la squadra per cui tifavo da bambino, una emozione unica nella mia vita. Mi dispiace se è scontento ma ho la coscienza a posto, ho fatto il massimo per fare più punti possibili nella manifestazione che so che i napoletani hanno più a cuore. Devo fare delle valutazioni, so che se anche resto De Laurentiis avrà altre esternazioni di questo tipo, ma fa parte del ruolo. Dimettermi? Quando? A due partite dalla fine? Ma di che parliamo? Non c'è nulla da aggiungere. Se De Laurentiis non è contento, pazienza. Ma non dimentico che è stato lui a darmi la gioia di allenare questa squadra. C'erano cinquantamila tifosi che hanno fatto festa per tutta la partita, sono contento. L'inglese l'ho studiato tanto tempo fa, penso di averlo dimenticato".