Napoli-Torino, Hamsik chiarissimo: "Abbiamo meritato più della Juve. Vogliamo Sarri"

Vi proponiamo l'intervista rilasciata da Hamsik dopo il pareggio tra gli azzurri e il Torino. 2-2 il risultato finale, per il Napoli a segno Mertens e capitan Hamsik.



Marek Hamsik: "C'è un po' di rammarico, non meritiamo questi ultimi risultati. Inter-Juventus è stata una brutta botta psicologica, dovremmo pensare solo a quello che facciamo noi. Ma non è facile giocare gare decisive con questi episodi negativi. Ma sono solo colpe nostre, dobbiamo crescere un po' ed essere più forti. La nostra squadra deve giocare sempre ad alto ritmo, non dobbiamo mai mollare e deconcentrarci. Sul campo abbiamo meritato qualcosa in più, la Juventus ha una squadra e una società più forte ma noi abbiamo meritato di più. Per continuare a crescere mi auguro di ritrovare Sarri sulla panchina, ha migliorato in tre anni questa squadra".