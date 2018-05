Sorpresa di fine stagione: Ghoulam convocato per la sfida col Torino

In una giornata particolare per i tifosi del Napoli - le interviste rilasciate dal presidente De Laurentiis hanno in gran parte spiazzato i supporter azzurri - una buona notizia: per la sfida con il Torino di domani, tra i convocati è tornato l'algerino Faouzi Ghoulam.

Il 9 febbraio scorso il secondo grave infortunio per l'esterno sinistro di difesa: dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro di novembre, la frattura della rotula della stessa gamba.

Nuova operazione, seconda riabilitazione, e finalmente oggi la luce in fondo al tunnel. Difficile il giocatore possa scendere in campo, ma non è da escludere che lo si possa rivedere in una delle prossime partite, tre, che separano gli azzurri dalla fine di questa stagione.