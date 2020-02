Napoli-Torino: le formazioni ufficiali. Azzurri con Milik e Politano in attacco

Cambia in attacco Rino Gattuso per affrontare il Torino di Longo. Il tecnico del Napoli ha scelto Milik e Politano per sostituire Mertens e Callejon. I due verranno tenuti a riposo in vista della partita di Coppa Italia con l'Inter. Gli azzurri avrranno anche una novità a centrocampo. Si tratta di Lobotka che prenderà le chiavi della regia al posto di Demme. Cambio anche a sinistra con Hysaj che gioca al posto di Rui. Formazione offensiva per il Torino che schiera Zaza e Belotti in attacco.

Ospina. Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Ruiz, Lobotka, Zielinski, Politano, Milik, Insigne

Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, De Silvestri, Baselli, Lukic, Ansaldi, Rincon, Zaza, Belotti