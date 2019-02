Mazzarri prima di Napoli-Torino: "Hamsik esempio vero"

"Hamsik è un giocatore e una persona che ho sempre stimato". Così Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli e ora tecnico del Torino, ha detto dello slovacco prima del match tra granata e azzurri al San Paolo.

"Ho dedicato anche un capitolo del mio libro a lui e a quel che significava per il mio Napoli – ha proseguito l'allenatore toscano – Un esempio vero, lo ricordo con tanto affetto come tutto quel gruppo".

"I numeri – è poi entrato nel dettaglio della sfida – ci dicono che il Napoli è quasi imbattibile. Ma noi non ci basiamo sui numeri, vogliamo andare lì con personalità e continuare il nostro percorso". "Domani dovremo avere attenzione nelle due fasi, soprattutto non commettere i soliti errori che ci sono costati tanti punti. È una continua prova di maturità, una prova anche per me per capire come reagiscono i miei giocatori al cospetto di squadre importanti come i partenopei. Sarà – ha concluso Mazzarri – un'ennesima verifica, secondo me se giochiamo come passiamo li possiamo mettere in difficoltà".