Mertens convocato per Napoli-Torino ma gioca Milik

Il Napoli tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Dries Mertens. L'attaccante belga sembra aver recuperato dal pestone rimediato in Champions League contro il Barcellona ed è tornato a disposizione di Rino Gattuso. Non sarà sicuramente, però, lui a partire titolare nell'undici che sfiderà il Torino questa sera al San Paolo. Al centro dell'attacco ci sarà Arek Milik che potrebbe essere affiancato sulla destra da Matteo Politano.

Gattuso intende preservare sia il malconcio Mertens che Callejon per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter. In quel caso dovrebbe tornare l'attacco dei piccoli che ha sfiorato l'impresa contro il Barcellona. Fanno comunque sorridere gli azzurri le condizioni di Mertens, apparso il più in forma degli attaccanti e fresco di aggancio a Hamsik in testa alla classifica dei marcatori all-time del Napoli.