Napoli-Torino 0-0: azzurri spreconi. Continua la crisi del gol in campionato

Il Napoli inanella un altro 0-0 in campionato, dopo quello di Firenze. Gli azzurri sprecano ancora una volta tantissimo sotto porta e sbattono contro il muro issato dall'ex di turno Mazzarri a protezione di Sirigu.

Le migliori occasioni del match capitano nel primo tempo, quasi tutte sui piedi di Milik. L'attaccante polacco per quattro volte non riesce a trovare la rete del vantaggio, in due occasioni mancando il bersaglio a pochi centimetri dalla linea di porta.

Nella ripresa non bastano gli ingressi di Verdi e Mertens per sbloccare il match. I sogni di vittoria partenopei si infrangono sul palo colpito da Insigne.

26 - Stasera il Napoli ha tentato 26 conclusioni contro il Torino: in Serie A dal 2004/05 solo due volte i partenopei ne hanno effettuate di più senza trovare il gol. Mancanza. #NapoliTorino — OptaPaolo (@OptaPaolo) 17 febbraio 2019

LE PAROLE DI ANCELOTTI

"E' mancato il gol come nella partita di Firenze. Non puoi avere 18 occasioni e non fare gol. Il problema del gol riguarda tutti. Non è solo un problema di attaccanti. Tutti dobbiamo finalizzare meglio. Questa squadra gioca bene a calcio e deve continuare così. Fisicamente stiamo bene e non abbiamo risentito della gara di Europa League. Ospina rimane anche l’anno prossimo aldilà del numero di partite che giocherà".

18 - Il Napoli ha colpito 18 legni nella Serie A 2018/19: record stagionale nei maggiori cinque campionati europei. Malasorte. #NapoliTorino — OptaPaolo (@OptaPaolo) 17 febbraio 2019

