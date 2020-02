Il Napoli sbarca su TikTok: è il 13° account social azzurro

La SSC Napoli sbarca con il suo profilo ufficiale (@sscnapoli) su TikTok, la piattaforma più utilizzata tra i giovani per la creazione e la fruizione di brevi video, disponibile in 150 paesi e 75 lingue.

Sull’account ufficiale del Napoli i tifosi potranno trovare nuovi ed esclusivi contenuti come challenge, tricks, esultanze, video inediti, dietro le quinte e tanto altro ancora per rimanere sempre a stretto contatto con il mondo azzurro e i suoi campioni.

L’apertura di TikTok è un ulteriore tassello nella strategia digitale del club, basata sull’innovazione e la presenza in nuovi mercati che ha consentito al club di raggiungere i 2 milioni di followers su Instagram lo scorso 26 gennaio.

"Siamo molto soddisfatti di poter annunciare l’apertura di un account ufficiale su TikTok, una nuova piattaforma particolarmente utilizzata dai più giovani. Con lo sbarco su TikTok il Napoli consolida la propria presenza sui social media e prosegue nel lavoro di coinvolgimento dei propri fan tramite contenuti unici e originali", afferma Serena Salvione, Head of International Business Development SSC Napoli

"L’adesione di un numero sempre maggiore di club calcistici alla piattaforma è una conferma di come TikTok abbia ormai conquistato ogni campo. Con l’arrivo della SSC Napoli le squadre di calcio italiane presenti salgono a quota 6: siamo entusiasti che tutte entrino a far parte della community seguendo le challenge e creando contenuti in linea con lo spirito della piattaforma", spiega Normanno Pisani, EU Strategy Manager di TikTok.

Con l’apertura di questa nuova piattaforma il Napoli avrà così attivi 13 account social media (Facebook, Instagram, Twitter Italiano, Twitter Spagnolo, Twitter Portoghese, Twitter Inglese, Youtube, Dugout, Weibo, WeChat, Dongqiudi, Giphy, TikTok) fruibili 365 giorni l’anno per rimanere in contatto con i propri tifosi 24 ore su 24 in 6 lingue diverse.