SKY - Il Napoli sul 'mini-Messi': ha segnato 230 gol in 108 partite

Il Napoli guarda alla Spagna per programmare il suo futuro. Due giovani, entrambi sudamericani e molto promettenti sarebbero, infatti, finiti nel mirino azzurro secondo quanto riferisce Sky Sport.

Il primo è Darwin Nunez, uruguaiano classe 1999 di proprietà dell'Almeria. Quest'ultimo ha segnato ben 16 gol in 29 partite nella seconda divisione spagnola ed è seguito attentamente dal club partenopeo, che ha avviato da tempo i contatti. La richiesta iniziale era di 30 milioni, ora l'Almeria è sceso a 20 ma la società di De Laurentiis vuole chiudere l'operazione a 15 più bonus. Tra un paio di settimane - secondo l'emittente satellitare - è previsto un altro incontro tra le società per capire la fattibilità dell'affare. Nunez è extracomunitario, quindi il Napoli potrebbe prenderlo girandolo in prestito a qualche altro club con cui creare una sinergia.

Sempre in Spagna, nel Maiorca, gioca Luka Romero, il più giovane di sempre a esordire tra i professionisti in uno dei top 5 campionati europei a soli 15 anni e 219 giorni. Classe 2004, è seguito dai più grandi club della Liga, come Atletico Madrid e Barcellona. Ma su di lui ha chiesto informazioni anche il Napoli. Romero è nato in Messico ma è argentino e ha segnato 230 gol in 108 partite nelle giovanili, tanto da guadagnarsi il soprannome di mini-Messi. Ha vestito la maglia dell'albiceleste nei campionati sudamericani under 15, conquistando il secondo posto.