Napoli squadra più sfortunata d'Europa: 50 legni colpiti negli ultimi due campionati

Il Napoli continua ad essere la squadra più sfortunata d'Europa. Il club azzurro, infatti, è in testa nella speciale classifica dei legni colpiti nelle ultime due stagioni tra i club dei cinque campionati più importanti del Vecchi Continente.

Ben 50 in totale i pali e le traverse collezionate dagli azzurri in poco meno di due campionati, come testimoniano i dati statistici di Opta.

