Napoli, con lo Spezia Rafael può tornare in campo dopo 2 anni

Gli ottavi di finale di Coppa Italia, in cui sarà impegnato il Napoli domani sera al San Paolo contro lo Spezia, potrebbero essere l'occasione per rivedere in campo in una gara ufficiale, dopo quasi due anni, Rafael Cabral.

Il portiere brasiliano, infatti, potrebbe essere preferito a Sepe e schierato da Sarri come titolare contro i liguri.

L'ultima volta che l'ex Santos è sceso in campo dal primo minuto, risale al 26 febbraio del 2015 in Napoli-Trabzonspor 1-0, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.