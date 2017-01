Napoli-Spezia, scontri a via Terracina: feriti quattro agenti

Scontri prima del match di Coppa Italia tra Napoli e Spezia, finito 3 a 1 per gli azzurri. Una persona arrestata e quattro agenti contusi è il bilancio degli scontri avvenuti tra polizia e tifosi in via Terracina, nelle vicinanze dello stadio San Paolo.

Un 29enne, incensurato, è stato arrestato dalla polizia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Quattro poliziotti sono rimasti contusi e medicati in ospedale.