La Spal insegue l’impresa con il Napoli per riscattare un brutto avvio di campionato

Non c’è due senza tre potrebbe essere lo slogan che calza a pennello per la stagione 2019-20 della Spal. Dopo aver conquistato due salvezze consecutive, la seconda delle quali grazie ad uno straordinario girone di ritorno, il club del presidente Mattioli punta ad ottenere la terza permanenza di fila nella massima serie e per realizzare quella che rappresenterebbe un’autentica impresa si affida all'ormai consolidata guida di Leonardo Semplici, artefice del salto dalla C alla A. La partenza del torneo non ha risposto sicuramente alle attese della vigilia, la squadra occupa infatti al momento la diciottesima posizione, ma il dato delle due vittorie e sei sconfitte esprime con chiarezza l'idea di una formazione che cerca, anche a costo di correre qualche rischio di troppo, il risultato attraverso la costante ricerca del gioco ed un atteggiamento propositivo.

I problemi fisici patiti da Fares, giocatore monitorato da diversi grandi club nel mercato estivo prima di rompersi il legamento crociato anteriore sinistro nel corso di un’amichevole estiva, e D’Alessandro, lesione al legamento crociato anteriore destro per lui, hanno costretto l’allenatore a ripartire quasi da zero nel lavoro svolto in due posizioni chiave del suo scacchiere tattico, le fasce laterali, zone che ora vedono come titolari Jacopo Sala sull’out destro e il polacco Reca, prelevato in prestito dall’Atalanta, su quello opposto con il giovane Strefezza come prima alternativa. Il successo ottenuto a Salisburgo aumenta in maniera notevole la fiducia tra le fila degli ospiti ma le necessità di classifica e la voglia di ottenere un risultato di prestigio costituiranno certamente due eccellenti motivazioni per spingere la formazione estense a sfoderare una prestazione esemplare.

A testimonianza di quanto appena affermato il risultato degli ultimi due precedenti disputati al Mazza, incontri che hanno visto i partenopei prevalere ma solo nel finale e di stretta misura al termine di due autentiche battaglie. Il tecnico toscano schiera i suoi secondo i dettami del 3-5-2 che può trovare le opportune variazioni in base allo sviluppo della partita e all’assetto adottato dall’avversario di turno. Per quanto concerne la scelta della formazione iniziale Vicari dovrebbe tornare titolare per formare la linea difensiva a tre insieme all’esperto Tomovic e ad Igor, Missiroli sembra partire in leggero vantaggio sull’ex laziale Murgia per la posizione di mezzala destra mentre Floccari dovrebbe prevalere nel ballottaggio a tre con Paloschi e Moncini per affiancare nel tandem offensivo Petagna, al momento capocannoniere dei suoi con tre delle sei reti messe a segno da una squadra che vanta il secondo peggior attacco del torneo alla pari con il Verona.