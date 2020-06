Il Napoli prosegue la sua marcia in campionato: battuta la Spal 3-1 al San Paolo

Il Napoli prosegue nella sua marcia in campionato, collezionando la sua quinta vittoria consecutiva in Serie A, tra fase pre e post emergenza Covid. Gli azzurri battono al San Paolo la Spal in scioltezza con un secco 3-1.

Gli uomini di Gattuso sbloccano subito la partita al terzo minuto, con il 123esimo gol in maglia azzurra di Dries Mertens, che beffa con un pallonetto Letica in uscita. Alla mezz'ora è Petagna a siglare la rete dell'1-1 alla sua futura squadra, anticipando Koulibaly e battendo Meret. La parità nel punteggio dura, però, poco perchè al 35' è Callejon che trasforma in gol uno splendido assist di Elmas. Nel recupero Insigne segna la rete del 3-1, ma il Var annulla per fuorigioco di Mertens.

NAPOLI-SPAL, GOL E AZIONI SALIENTI | VIDEO

Nella ripresa comincia la girandola dei cambi ed è proprio uno dei nuovi entrati, Younes, a siglare la rete del definitivo 3-1 al 78', trasformando in gol l'invito di Fabian Ruiz. Bene e particolarmente vivace anche Lozano al momento del suo ingresso in campo. Nel finale spazio anche a Manolas e Ghoulam.

GATTUSO: "MI PIACE AVERE UNA SQUADRA CHE PALLEGGIA IN MANIERA CORRETTA"