Verso Napoli-Spal: noie muscolari per Mertens, tocca di nuovo a Milik?

Si avvicina in casa Napoli il match con la Spal, utile a proseguire nel (complicato da realizzare) sogno Champions League.

Non giungono però buone notizie dal ritiro azzurro. Possibile il Napoli debba infatti rinunciare a Dries Mertens, fresco di rinnovo, a causa di un lieve affaticamento muscolare per il belga.

L'attaccante più prolifico della storia del Napoli fa comunque parte dei convocati. Le sue condizioni verranno valutate in queste ore, con l'alternativa Milik in rampa di lancio.

Per quanto riguarda la formazione, possibile in porta ci sia Meret con Hysaj sulla destra a far riposare Di Lorenzo. Ok Manolas in ballottaggio con Koulibaly, mentre a centrocampo ci sono chance anche per Lobotka che potrebbe essere schierato con Fabian ed Elmas. Cellejon favorito su Politano a destra, con Insigne certo del posto a sinistra.