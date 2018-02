Napoli-Spal, le interviste. Sarri: "Ci siamo dimenticati di chiuderla"

Vi proponiamo le interviste rilasciate dai tesserati del Napoli dopo la vittoria degli azzurri sulla Spal.



Maurizio Sarri: "Abbiamo fatto bene, talmente bene che ci siamo scordati di chiuderla. Non si può portare al 90esimo solo sull'1-0 una partita condotta in maniera così ampia. Grande timore non c'è mai stato, ma abbiamo sbagliato a non chiuderla. Nella parte centrale del primo tempo loro erano in grande difficoltà e noi siamo diventati leziosi. Siamo stati bravi a difendere alti, la fase difensiva è stata ottima. Europa League? Noi non abbiamo snobbato l'impegno, abbiamo cambiato molti titolari: ma è normale, noi abbiamo esigenze di campionato, e noi facciamo rotazione per questo. Mi aspettavo comunque più entusiasmo. La squadra sembra avere la testa solo al campionato".

Lorenzo Insigne: “Siamo partiti bene, abbiamo subito trovato il gol, l’importante è essere riusciti a rimanere compatti. Il mister ci ha chiesto di chiuderla, ma l’importante era vincere al di là della differenza reti. Siamo molto più maturi, dobbiamo continuare così, è ancora lunga e difficile, dobbiamo avere sempre questa cattiveria. Abbiamo fatto una grande prestazione ma il mister non sarà contento, era fondamentale riscattare la brutta prestazione di giovedì. Ora andare in Germania con la testa giusta e c’è ancora la speranza di passare il turno”.