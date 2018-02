Serie A, il Napoli torna al suo posto: battuta la Spal, azzurri in vetta

Sotto un violento temporale Sarri ha risposto alla Juventus che vince il derby della Mole e alle critiche ricevute dopo la sconfitta in Europa League. Il tecnico schiera i titolarissimi e il Napoli va vicino al gol tre volte in cinque minuti: nelle prime due Insigne prima sfiora e poi colpisce il palo, alla terza occasione gli azzurri sono già in vantaggio. Splendida azione Mertens-Callejon, Allan si inserisce e al quinto minuto fulmina Meret. Quarta rete stagionale per il mediano brasiliano. La Spal sembra arrendevole, con tutti gli undici rintanati a protezione della propria porta. Al settimo Callejon va vicino al 2-0 con un tiro al volo, gli estensi sbandano in maniera preoccupante ma gli azzurri non la chiudono e il primo tempo finisce 1-0.

Nella ripresa i ritmi sono più lenti anche per gli azzurri, evidentemente affaticati per i tre impegni nel giro di una settimana. La Spal prova a uscire dal proprio guscio ma trova un'attenta difesa. Mertens prova il tiro senza successo al 60esimo. Hamsik segna due minuti dopo su assist di Allan ma è in fuorigioco: dopo due minuti di "check" il Var annulla la rete del potenziale 2-0. Va vicino al gol anche Insigne, che nel finale si esibisce in una splendida serpentina. Il tiro del talento di Frattamaggiore termina di poco fuori. Entrano Zielinski (per Hamsik), Rog (per Callejon) e Diawara (per Jorginho). Dopo cinque minuti di recupero Gavillucci fischia la fine. Partita non eccellente ma arrivano tre punti molto importanti per la classifica e la nona vittoria consecutiva, un record. Giovedì alle 19:00 si torna in campo in Germania per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, lunedì sera la ripresa del torneo con la sfida al Cagliari in terra sarda.